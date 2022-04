POL-GM: Anhänger löst sich während der Fahrt

Lindlar (ots) - Am Donnerstagvormittag (7. April) ist auf dem Lidl-Parkplatz an der Straße Kirschbäumchen ein grauer Peugeot 5008 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Peugeot stand in der Zeit zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr an der Längsseite des Marktes im hinteren Bereich des Parkplatzes. Als die Fahrerin nach ihrem Einkauf zum Fahrzeug zurückkehrte, befand sich an der hinteren Tür an der ...

mehr