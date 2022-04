Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Lindlar (ots)

Am Donnerstagvormittag (7. April) ist auf dem Lidl-Parkplatz an der Straße Kirschbäumchen ein grauer Peugeot 5008 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Peugeot stand in der Zeit zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr an der Längsseite des Marktes im hinteren Bereich des Parkplatzes. Als die Fahrerin nach ihrem Einkauf zum Fahrzeug zurückkehrte, befand sich an der hinteren Tür an der Fahrerseite ein deutlicher Schaden, den ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht haben dürfte. Beim Parken des Peugeot befand sich rechts auf dem benachbarten Parkplatz ein roter Pkw. Ob dieser allerdings mit dem Schaden in Verbindung steht, ist nicht sicher. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

