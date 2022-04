POL-GM: Eier und Bargeld geklaut

Radevormwald (ots) - Aus zwei an der Landstraße 81 abgestellten Fahrzeugen haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch etwa 300 Liter Diesel gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um eine Zug- und eine Arbeitsmaschine, die im Rahmen von anstehenden Forstarbeiten am Rand der L 81 zwischen den Ortsteilen Herbeck und Dahlhausen abgestellt waren. Zwischen 21.45 Uhr am Dienstag und 07.00 Uhr am Mittwoch (6. April) öffneten Unbekannte die Tankverschlüsse, wobei sie auch ...

mehr