POL-GM: Ausweichmanöver endete am Baum

Engelskirchen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (5. April) auf dem Höhenweg in Engelskirchen-Hardt sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Gegen 13.50 Uhr hatte ein 19-Jähriger aus Engelskirchen den Höhenweg in Richtung Engelskirchen-Zentrum befahren. Als ihm an einer baulichen Verengung in der 30er-Zone ein blaues Auto entgegenkam, wich der 19-Jährige nach rechts aus. Dabei prallte er gegen eine Betonmauer sowie ein vor der Verengung geparktes Auto. Der Fahrer ...

mehr