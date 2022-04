POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden 29-jährige Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen

Wiehl (ots) - Vergeblich haben Einbrecher am Dienstag (5. April) versucht, in ein Wohnhaus in der Straße "Nösnerland"" einzudringen. Nachts, zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr, versuchten die Täter das Garagentor hochzuschieben. Die Garage ist mit dem Wohnhaus verbunden. Ob dies auch das Ziel der Täter war, ist derweil ungewiss, denn sie scheiterten bereits an dem Garagentor. An dem Tor entstand zwar Sachschaden, in die ...

