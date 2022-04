Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfall gesucht

Engelskirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (5. April) auf dem Höhenweg in Engelskirchen-Hardt sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Gegen 13.50 Uhr hatte ein 19-Jähriger aus Engelskirchen den Höhenweg in Richtung Engelskirchen-Zentrum befahren. Als ihm an einer baulichen Verengung in der 30er-Zone ein blaues Auto entgegenkam, wich der 19-Jährige nach rechts aus. Dabei prallte er gegen eine Betonmauer sowie ein vor der Verengung geparktes Auto. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nach der Fahrerin des entgegenkommenden Autos sowie einen Zeugen, der sich vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt hatte. Beide werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

