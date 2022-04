POL-GM: Durch die Hintertür in die Firma

Wiehl (ots) - Bei einem Einbruch in einen Neubau an der Nümbrechter Straße in Oberwiehl haben Unbekannte am Wochenende (1. - 4. April) Werkzeugmaschinen und mehrere tausend Meter Kabel erbeutet. Die Sachen befanden sich in einem Kellerraum des Rohbaus, der mit einer Baustellentüre gesichert war. Zwischen 15 Uhr am Freitag und Montagmorgen brachen die Täter das Schloss auf und entwendeten aus dem Kellerraum mehrere ...

