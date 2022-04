Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blutprobe nach Verkehrsunfall

Lindlar (ots)

Gleich auf drei Betäubungsmittel schlug ein Drogenvortest beim Fahrer eines Kleinlastwagens an, der am Montag (4. April) in Lindlar-Breun von der Straße abgekommen ist. Gegen 10 Uhr war der 31-Jährige aus Solingen auf der Straße Buchholz mit einem Mercedes Sprinter zu weit nach rechts geraten. Dabei hatte er zunächst zwei Leitpfosten umgefahren und sich dann auf der anschließenden Grünfläche festgefahren. Bei der Unfallaufnahme zeigte der 31-Jährige Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest schlug direkt auf drei Betäubungsmittel an, woraufhin die Polizei eine Blutprobenentnahme in die Wege leitete. Der Sprinter musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

