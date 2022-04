POL-GM: Frau in Wipperfürth getötet - Ehemann festgenommen

Nümbrecht (ots) - Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Montag (4. April) ein 21-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 478 in Nümbrecht-Schönhausen zugezogen. Der junge Mann war mit einem Suzuki gegen 12.20 Uhr in Richtung Ruppichteroth gefahren, als er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum fuhr. Nach einer notärztlichen Erstversorgung am ...

