POL-GM: Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch festgenommen

Waldbröl (ots) - In der Nacht zu Samstag (2. April) haben Unbekannte in der Käthe-Kollwitz-Straße in Hermesdorf diverse Kupferkabel von einem Firmengelände gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen 2:30 Uhr und 3:50 Uhr Zugang zu dem umzäunten Gelände und entwendeten Kabel in bislang unbekannter Menge. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

