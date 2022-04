Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diesel abgezapft

Reichshof (ots)

Aus einem LKW haben Kriminelle am Wochenende etwa 500 Liter Diesel abgezapft. Der LKW stand im Tatzeitraum, zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag (3. April) 9 Uhr geparkt an der A4 in Fahrtrichtung Olpe, auf dem Rastplatz Hasbacher Höhe. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

