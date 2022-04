POL-GM: Auto landete im Vorgarten

Gummersbach (ots) - Mit Steinen hat ein Unbekannter am Samstagabend (2. April) die Glaseingangstür eines Immobilienbüros in der Moltkestraße eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Mann gegen 22:30 Uhr die Eingangstür ein und verschaffte sich so Zutritt in das Büro. Dort durchwühlte er Schränke und Schubladen. Als er das Büro wieder durch die zerstörte Glastür verließ traf er auf zwei Passanten. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung ...

mehr