Polizei Bielefeld

POL-BI: Frau besprüht Passantin mit Pfefferspray

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise zu einer gefährlichen Körperverletzung an der Stresemannstraße am Mittwoch, 24.11.2021.

Eine 60-jährige Bielefelderin hielt sich am Eingangsbereich eines Einkaufszentrums an der Stresemannstraße auf, als sie mit einer unbekannten Frau in Streit geriet. Diese warf der Bielefelderin vor, sie mit dem Rucksack gestreift zu haben, als sie an ihr vorbei gegangen war. Während des Gesprächs wirkte die Frau sehr aufgebracht und beschimpfte die 60-Jährige.

Gegen 17:15 Uhr begegnete die Bielefelderin der Frau erneut, die gemeinsam mit einem Mann vor einem Bäcker an der Stresemannstraße saß. Sie sprach die 60-Jährige an und sprühte ihr unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Obwohl ihre männliche Begleitung versuchte, sie zurückzuhalten, gelang es ihr, sich loszureißen und drei weitere Stöße in Richtung der Bielefelderin zu sprühen.

Das Paar flüchtete daraufhin über die Bahnhofstraße und die Zimmerstraße, bis sich ihre Spur auf dem Jahnplatz verlor.

Die Frau war zwischen 55 und 60 Jahre alt, circa 1,70 m groß und auffällig dünn. Sie hatte braune Haare, die zu einem schulterlangen Zopf gebunden waren. Sie trug eine weiße Jacke und eine Jeanshose.

Ihre Begleitperson war ebenfalls auffällig dünn und hatte graue Haare.

Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell