Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Herford

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford - Wie berichtet, ereignete sich am Dienstag, 23.11.2021, ein versuchtes Tötungsdelikt in Herford. Der dringend tatverdächtige 23-jährige Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 11:30 Uhr am Mittwoch, 24.11.2021, wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ.

Das 50-jährige Opfer, bei dem es sich um den Vater des 23-jährigen Herforders handelt, befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Der Gesundheitszustand des 50-Jährigen ist stabil.

Meldung vom 23.11.2021, 16:01 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5080949

