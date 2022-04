Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rückwärts im Graben gelandet

Bild-Infos

Download

Gummersbach (ots)

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend (2. April) in der Löwenberger Straße in Derschlag ereignet hat. Um kurz nach 20 Uhr geriet eine 43-jährige Bergneustädterin auf der Löwenberger Straße mit ihrem Mercedes beim Rückwärtsfahren auf den Grünstreifen. Sie rutschte in einen Graben, überschlug sich und landete schließlich an zwei Bäumen. Die 43-jährige Fahrerin zog sich bei dem Unfall schwere, ihr 25-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Mercedes entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell