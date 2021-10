Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder verliert Drogen vor den Augen der Polizei

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28.09.2021, kam ein Bielefelder auf Polizisten zu, während diese sich in einem Einsatz wegen Ruhestörung befanden. Ungeschickt zückte er sein Portemonnaie, wodurch mitgeführte Drogen auf den Boden fielen.

Gegen Mitternacht waren Beamte zu einer Ruhestörung in die Von-Möller-Straße, in Höhe Zum Alten Hammer, gerufen worden. Dort hatten sich Anwohner über eine lautstarke Frau beschwert. Während des Einsatzes kam, unabhängig von der Ruhestörung, ein 55-jähriger Bielefelder selbständig auf die Beamten zu. Als er vor den Augen der Beamten ein Portemonnaie aus seiner Tasche zog, blickten die Beamten nicht nur auf die Geldbörse. Dem Mann war ein mitgeführtes Tütchen auf den Boden gefallen, in dem sich Drogen befanden.

Gegenüber den Beamten äußerte der Mann, dass er das Betäubungsmittel geschenkt bekommen hätte und keine weiteren Drogen mit sich führen würde. Als er erfuhr, nun durchsucht zu werden, offenbarte er, doch etwas mehr dabei zu haben und händigte eine weitere Tüte mit ähnlicher Substanz aus. Eine Durchsuchung konnte er damit allerdings nicht verhindern.

In seinem Rucksack stießen die Beamten auf eine weitere Tüte mit einem anderen Betäubungsmittel.

Der Bielefelder muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

