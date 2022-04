Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schlägerei auf Parkplatz

Engelskirchen (ots)

Handgreiflich wurde am Samstag (2. April) ein Streit, der sich nach einer Party in der Straße "Im Krümmel" in Ründeroth ereignet hat. Gegen 3:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Nähe eines Veranstaltungslokals zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 17-jährigen Engelskirchener und einem bislang unbekannten Jugendlichen. Der Streit eskalierte und der Jugendliche schlug auf den 17-Jährigen ein. Nachdem dieser zu Boden gefallen war, trat der Jugendliche auf ihn ein. Ein 19-jähriger Zeuge und weitere Zeugen versuchen die Kontrahenten zu trennen, woraufhin der Jugendliche von seinem Opfer abließ und flüchtete. Der 19-jährige Zeuge wurde bei dem Gerangel ebenfalls leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den leichtverletzten 17-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Jugendlichen soll es sich um einen jungen Mann zwischen 16 und 18 Jahren handeln. Er wird als dunkelhäutig beschrieben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

