Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: BMW bei Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet

Wiehl (ots)

Bei einem Einbruch in der Nacht zu Freitag (1. April) haben Unbekannte in Wiehl-Neuklef unter anderem einen schwarzen BMW erbeutet. Bewohner des Hauses an der Straße "Auf dem Buhlscheid" hatten gegen 01.30 Uhr Geräusche in der Wohnung vernommen und mussten kurze Zeit später feststellen, dass sich Einbrecher Zugang zum Haus verschafft hatten. Im Flur des Hauses nahmen sie Handtaschen und Rucksäcke an sich und entwendeten zudem einen Schlüsselbund, an dem sich auch der Autoschlüssel eines schwarzen 2er-BMW befand. Mit diesem konnten sie den in der Garage geparkten Wagen starten und flüchten. An dem BMW waren die GM-KP 220 angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02261 81990 oder auch dem Notruf 110 entgegen.

