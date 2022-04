Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Wipperfürth (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch (30. März) in der Leonhardtstraße einen schwarzen Mini beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen 13 Uhr und 15:50 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Fahrer / die Fahrerin ist nach bisherigen Erkenntnissen beim Rangieren rückwärts gegen den schwarzen Mini gefahren, der in der Nähe einer Baustelle am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei entstanden an dem Mini diverse Kratzer; der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell