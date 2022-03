Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehr als eine Tonne Kupferkabel gestohlen

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma in Waldbröl-Hermesdorf haben unbekannte Täter mehr als eine Tonne an Kupferkabeln erbeutet. Anhand von Videoaufnahmen konnte ermittelt werden, dass zumindest zwei Personen gegen 01.30 Uhr am Dienstag (29. März) das Gelände der Firma an der Käthe-Kollwitz-Straße aufsuchten. Nach dem Aufbrechen der Sicherung eines Rolltores schafften die Täter etwa eine Tonne Kupferkabel aus der Halle. Vermutlich luden sie die Kabel in einen hellen Transporter, der zur Tatzeit von einer weiteren Kamera im Umfeld des Tatortes erfasst wurde. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell