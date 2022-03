Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß von einem Smart mit einem VW-Transporter - Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten in Engelskirchen-Ründeroth

Engelskirchen (ots)

Am Mittwoch (30. März) kam es gegen 21:30h im Kurvenbereich auf der Straße Büchlerhausen zu einem Frontalzusammenstoß von einem Smart und einem VW-Transporter. Gemäß der ersten Erkenntnisse befuhr ein 21-jähriger Engelskirchener mit seinem Smart die Straße Büchlerhausen in Rtg. Engelskirchen-Schnellenbach. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem VW-Transporter, der die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Smart-Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Kölner-Krankenhaus gefahren. Der 48-jährige Engelskirchener am Steuer des VW-Transportes erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort eingesetzt. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Unfallfahrzeuge wurden spurenschonend sichergestellt. Ein ursprünglich angeforderter Rettungshubschrauber wurde wieder abbestellt weil er nicht rechtzeitig am Unfallort hätte landen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell