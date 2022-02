Polizei Essen

POL-E: Essen: Täter schubst Frau von hinten, um einen Einkaufsbeutel zu entreißen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr-Hinsel: Gestern Mittag (5.Februar) lief eine 58-jährige Frau gegen 12:45 Uhr mit einem Einkaufsbeutel in der Hand, auf dem Gehweg der Straße Hinseler Hof in Richtung Liebrechtstraße. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich von hinten, schubste die 58-jährige Deutsche und entriss ihr den Stoffbeutel. Im Anschluss flüchtete der Mann in Richtung des Friedhofs am Hinseler Hof.

Der mutmaßliche Täter war nach Angaben des Opfers recht klein, hatte eine dickliche Figur und sah osteuropäisch aus.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Hinseler Hof oder dem angrenzenden Friedhof gemacht haben, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell