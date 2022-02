Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Ovelgönne lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 1. Februar 2022, ereignete sich gegen 19:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Rathausstraße in Ovelgönne.

Ein 46-Jähriger aus Elsfleth befuhr mit einem Transporter die Rathausstraße in Richtung Bundesstraße 211 und kam aus bislang unbekannten Gründen in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß das Fahrzeug mit einer gemauerten Grabenüberführung zusammen, kippte in einem wasserführenden Graben auf die Seite und versank einige Zentimeter in dem Wasser.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte und Ersthelfer drohte der bewusstlose 46-Jährige im Wasser zu ertrinken, sodass ein Beamter und ein Ersthelfer in das Fahrzeug kletterten und den Mann über Wasser hielten bis er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte.

Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug musste aufwendig aus dem Graben geborgen werden.

