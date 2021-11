Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, dem 03.11.2021, gegen 17:00 Uhr, kam es auf Grund einer Betriebsstörung eines Chemiekonzerns zu einer Gewässerverunreinigung. Bei RKM 433,2 kam es in Folge dessen zu einer Einleitung des Herbizids Metazachlor in den Rhein. Ersten Abschätzungen nach wird von einem Gesamteintrag von ca. 80 - 90 kg ausgegangen. Es konnte weder eine optische Verunreinigung noch eine Geruchsbildung festgestellt werden. Die Ermittlungen der WSP-Station Ludwigshafen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell