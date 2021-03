Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher erbeuten Zigaretten - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Einbruch am frühen Montagmorgen (22.3., 2 Uhr) in ein Ladenlokal am Hamannplatz sucht die Polizei Zeugen. Die Täter brachen die Eingangstür auf und stiegen in das Geschäft ein. Sie schnappten sich aus den Regalen eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell