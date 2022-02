Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auffahrunfall im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 31. Januar 2022, ereignete sich gegen 7:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Oldenburger Straße in Delmenhorst.

Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst befuhr die Einbahnstraße der Oldenburger Straße in Richtung Marktstraße und beabsichtigte nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Eine nachfolgende, 21-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Delmenhorst, erkannte die Situation zu spät. In dem Glauben, dass die 56-Jährige nach links abbiegen möchte, fuhr sie rechts an dem Pkw vorbei, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Pkw der 56-Jährigen kollidierte daraufhin mit einem Baum sowie einem Straßenschild.

Die beiden Unfallbeteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Pkw der 21-Jährigen war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Sachschäden in einer Höhe von rund 9.000 Euro.

Gegen die 21-jährige Delmenhorsterin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

