Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Verkehrsunfälle mit Sachschäden in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 31. Januar 2022, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in Nordenham. Personen kamen bei den Zusammenstößen nicht zu Schaden.

Gegen 13:15 Uhr beabsichtigte ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham in der Viktoriastraße zu wenden und fuhr dafür auf eine Grundstückeinfahrt. Im weiteren Verlauf beabsichtigte er rückwärts zurückzufahren und übersah dabei eine 67-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Nordenham, die mit ihrem Mercedes die Viktoriastraße in Richtung Walther-Rathenau-Straße befuhr. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß entstanden an den Fahrzeugen Sachschäden in einer Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Pkw waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen 16:30 Uhr ereignete sich dann ein Verkehrsunfall an der Blexersander Straße in Nordenham. Ein 18-jähriger Nordenhamer wollte mit seinem Hyundai aus einer Sackgasse kommend nach links in die Blexersander Straße einfahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Bmw, welcher von einem 35-Jährigen aus Nordenham gelenkt wurde. Dieser befuhr die Blexersander Straße in Richtung Martin-Pauls-Straße. Bei dem Zusammenstoß wurde der Hyundai auf einen verkehrsbedingt, vor einer roten Ampel wartenden, Transporter geschoben. An den drei Fahrzeugen entstandenen Sachschäden in einer Höhe von rund 12.500 Euro. Der Transporter und der Hyundai waren im Anschluss nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen beide Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

