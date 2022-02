Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Grundschule +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 28. Januar 2022, 11:45 Uhr, bis Sonntag, 30. Januar 2022, 15:10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in eine Grundschule in der Stedinger Straße in Delmenhorst ein.

Die Täter*innen hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Daraufhin öffneten sie zudem mehrere Räumlichkeiten auf gewaltsame Art und Weise und durchsuchten diese.

Angaben zum Diebesgut können aktuell noch nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

