Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Mülltonne in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 31. Januar 2022, wurde gegen 20:50 Uhr der Brand einer Mülltonne in der Schulstraße in Harpstedt, im Bereich einer dortigen Grundschule, mitgeteilt.

Die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt löschte die brennende Papiermülltonne, welche vollständig ausbrannte und gänzlich zerstört wurde. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Vor Ort gaben zwei zwölfjährige Mädchen zu, mit einem Feuerzeug hantiert und die Tonne in Brand gesetzt zu haben. Die Kinder wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell