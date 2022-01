Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verlaufsbericht zu Versammlungsgeschehen in Ganderkesee, Wildeshausen, Hude und Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 31. Januar 2022, fanden in mehreren Orten im Landkreis Oldenburg ab 18:00 Uhr erneut Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie statt.

In Ganderkesee fanden sich etwa 40 Personen zu einer angemeldeten "Antiquerdenker-Kundgebung" des Bündisses 90/Die Grünen zusammen. Während der Versammlung konnten keine Verstöße festgestellt werden. Die Kundgebung war gegen 19:10 Uhr beendet.

Darüber hinaus versammelten sich rund 70 Personen zu einer angemeldeten Versammlung in Wildeshausen, um sich gegen die aktuellen Corona-Regelungen auszusprechen. Während des Aufzuges rund um den Stadtkern konnten keine Verstöße festgestellt werden. Zeitgleich fanden sich hier etwa 80 Personen zu einer angemeldeten Kundgebung unter dem Motto "Nachdenken statt Querdenken - gegen rechtes Gedankengut" zusammen. Auch hier konnten keine Verstöße festgestellt werden. Beide Versammlungen waren gegen 19:00 Uhr beendet.

In Hude konnten circa 30 Teilnehmende bei einer angemeldeten Versammlung des Bündnisses 90/Die Grünen unter dem Motto "Solidarität und Zusammenhalt in Hude" auf dem Bahnhofsvorplatz festgestellt werden. Die Personen hielten sich allesamt an die erteilten Auflagen. Darüber hinaus versammelten sich rund 10 Personen zu einer Versammlung, um sich gegen die aktuellen Corona-Regelungen auszusprechen. Die Teilnehmenden bewegten sich im Ortskern fort. Hierbei konnten vier Verstöße gegen die Maskentragepflicht festgestellt werden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Die Versammlungen waren gegen 18:30 Uhr beendet.

Bei einer unangemeldeten Versammlung auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn (15 Personen), die sich gegen die aktuellen Corona-Regelungen aussprachen, konnten ebenfalls vereinzelt Verstöße festgestellt werden. Gegen drei Personen wurden in Ahlhorn Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Maskentragepflicht eingeleitet. Die Versammlung waren gegen 18:20 Uhr beendet.

