Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl auf Gelände des Bauhofs in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 29. Januar 2022, auf Sonntag, 30. Januar 2022, brachen bislang unbekannte Täter*innen in Räumlichkeiten auf dem Gelände des Nordenhamer Bauhofs an der Hansingstraße ein.

Die Täter*innen begaben sich zunächst auf das Gelände und verschafften sich im weitern Verlauf durch Einschlagen von Fenstern Zutritt in die Räumlichkeiten der Werkstätten. Entwendet wurden diverse Elektrowerkzeuge. Anschließend flüchteten die Personen vermutlich über den Gehweg an der dortigen Bahnstrecke.

Die Höhe der Sachschäden und der Wert des Diebesguts werden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden. Auch sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib einer größeren Menge an hochwertigen Elektrowerkzeugen seit dem vergangenen Wochenende sowie einer blauen Papiertonne sind von Interesse. Die Mülltonne wurde vermutlich für den Transport des Diebesgutes genutzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell