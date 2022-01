Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unfall mit umgestürzten Baum in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 29.01.2022, 18:30 Uhr, ist es in Wardenburg auf der Böseler Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem umgestürzten Baum gekommen. Der 77-jähriger Fahrer eines Skoda aus Wardenburg befuhr die Böseler Straße in Richtung Bösel, als auf Höhe der Straße Zu den Birken ein auf Grund des Sturmes umgestürzter Baum lag und es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Baum wurde im Anschluss durch die Feuerwehr von der Fahrbahn geräumt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell