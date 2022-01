Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand einer Garage in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 30.01.2022, 00:05 Uhr, ist es in Ganderkesee in der Straße Hogendiek aus noch ungeklärter Ursache zum Brand einer Garage gekommen. Am Gebäude und Inventar entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Brand wurde von der freiwilligen Feuerwehr Schierbrok gelöscht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell