Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Sturmbedingte Ereignisse in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Sturmtief "Nadia" sorgte auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Nordenham für einige Einsätze, welche nicht nur die Freiwilligen Feuerwehren forderten. Neben zahlreichen Bäumen, die in Nordenham und den drei angeschlossenen Gemeinden Butjadingen, Jade und Stadland durch die Feuerwehren beseitigt werden mussten, wurde auch die provisorische Ampelanlage auf der "Hammerkreuzung" in Nordenham teilweise umgeweht und erheblich beschädigt. In der Friedrich-Ebert-Straße wehte ein Bauzaun gegen drei parkende Pkw. In Tossens stürzte ein Baum auf einen Pkw und beschädigte diesen.

Die größten Beeinträchtigungen verursachte "Nadia" in der Kabelstraße, als sich mehrere Ziegel vom Dach des denkmalgeschützten Wasserturmes lösten und auf die Fahrbahn zu wehten. Um eine Gefährdung der Anwohner und Mitarbeiter der Firma NSW auszuschließen, musste die Kabelstraße im dortigen Bereich durch den Bauhof der Stadt Nordenham gesperrt werden.

Für Verwunderung bei den Polizeibeamten sorgten zahlreiche Personen, die teilweise mit kleinen Kindern das Unwetter für Spaziergänge nutzten, während den Beamten auf dem Weg zum Einsatz mehrere Quadratmeter große Lichtplatten gegen den Streifenwagen flogen oder sie sich beim Räumen der Straßen kaum auf den Beinen halten konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell