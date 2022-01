Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Apotheke

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in Jade, Ortsteil Jaderberg, Vareler Straße, ein und entwendeten aus dem Geschäft Bargeld und mutmaßlich Medikamente. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Mögliche Zeugen des Einbruches werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell