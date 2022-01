Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter Drogeneinfluss in Großenkneten am Steuer

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 29.01.2022, gegen 03:10 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Wildeshausen einen PKW in der Mozartstraße in Ahlhorn. Im Verlauf der Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der 33-jährige, aus der Gemeinde Großenkneten stammende Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, denn dieser reagierte positiv auf THC und Methamphetamine. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

