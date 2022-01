Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Wildeshausen

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am 28.01.2022, gegen 15:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Nordring Ecke Glaner Straße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw BMW und einem Pkw Porsche. Hierbei befährt der Führer des BMW (männlich, 80 Jahre) die Glaner Straße in Fahrtrichtung Huntlosen. Die Fahrzeugführerin des Porsche (weiblich, 26 Jahre) befährt den Nordring in Fahrtrichtung Westring. Durch den Unfall werden die beiden beteiligten Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Dienststelle des PK Wildeshausen unter folgender Telefonnummer zu melden:04431/941-115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell