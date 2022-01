Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Dentallabor in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten im Tatzeitraum von Donnerstag, 27. Januar 2022, ca. 17:15 Uhr auf Freitag, 28. Januar 2022, circa 06:00 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Dentallabors im Gewerbegebiet, in der Güterstraße in Ganderkesee.

Aus dem Labor entwendeten sie einen Keramikbrennofen, der Marke Programat P510. Außerdem entwendeten die Täter aus einer sich im selben Gebäude befindlichen Firma einen weißen Transporter, Daimler Vito, mit Oldenburger Kennzeichen.

Die Schadenshöhe wurde auf circa 35.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und Personen, denen ein solcher Keramikofen angeboten wurde, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 941-0, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch