Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Frontalzusammenstoß - Zwei Autofahrer verletzt

Duisburg (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Wacholderstraße sind am Freitagmorgen (12. November, 6:45 Uhr) im Berufsverkehr zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter VW-Fahrer fuhr über die Kulturstraße und wollte an der Kreuzung nach links auf die Düsseldorfer Straße abbiegen. Dabei übersah er einen Mann (28) am Steuer eines Opel, der ihm von der Wacholderstraße aus entgegen kam. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Rettungswagen brachten die zwei leicht verletzten Insassen ins Krankenhaus. Der VW und der Opel kamen auf den Schienen zum Stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Bis ein Abschlepper beide Autos aufgeladen hatte, war der Kreuzungsbereich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell