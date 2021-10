Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Montag, 04.10.2021, 16.30 Uhr bis Dienstag, 05.10.2021, 15.10 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Mü) - Im oben genannten Tatzeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf einem Supermarktparkplatz ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi einer 25-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand ein Schaden an der hinteren linken Fahrzeugecke in Höhe von etwa 1200 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell