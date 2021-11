Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Auto von Seniorin überschlägt sich

Duisburg (ots)

Eine Seniorin hat sich bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag (11. November, 15:20 Uhr) mit ihrem Auto überschlagen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 79-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen berichten, dass die Toyota-Fahrerin ungebremst in einen geparkten Seat gefahren sei und ihr Wagen durch die Wucht des Aufpralls umkippte. Ob sie den Seat übersehen oder dem Gegenverkehr ausweichen wollte, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell