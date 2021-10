Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Diebe brechen Münzstationen von Waschanlagen auf - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.10.2021, gegen 20.20 Uhr konnten zwei Männer auf frischer Tat festgenommen werden, nachdem sie einen Münzautomaten einer Autowaschanlage in der St. Georgener Straße in Freiburg aufgebrochen hatten.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen und einen 25-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit.

Im mitgeführten Fahrzeug konnte Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurde der 25-Jährige positiv auf Betäubungsmittel getestet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niederen vierstelligen Betrag.

Da die Tatverdächtigen im Ausland wohnhaft sind, wurde durch die Staatsanwaltschaft Freiburg ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Die Männer wurden am Donnerstag, 07.10.2021, durch das Amtsgericht Freiburg zu einer Geldstrafe im vierstelligen Bereich verurteilt.

