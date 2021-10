Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.10.2021 zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Carl-Zeiss-Straße in Teningen geparkten Pkw.

Hierbei wurden der linke Außenspiegel sowie die Scheibe der Fahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell