Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: LKW fährt Rückwärts auf PKW auf

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem PKW kam es am Donnerstag den 07.10.2021 gegen 15:30 Uhr, Nähe der Schweizer Grenze. Ein 38-jähriger LKW-Fahrer befuhr, gefolgt von einem PKW, die Rastanlage Marche der Bundesautobahn 5 in Richtung Basel. Kurz vor Ende des Parkplatzes soll der Mann seinen Sattelauflieger bis zum Stillstand abgebremst und angefangen haben, ohne auf den rückwärtigen Verkehr achtend, rückwärts zu fahren. Der 44-jähriger Volvo Fahrer soll nach Feststellung des Rückwärtsfahrenden LKWs versucht haben, ebenfalls durch Rückwärtsfahren eine Kollision zu vermeiden. Durch die Kollision entstand am PKW ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro, am LKW-Auflieger entstand kein ersichtlicher Schaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

tb/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell