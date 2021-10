Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Auto überschlägt sich mehrmals - Fahrer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.10.2021, kurz vor 11:00 Uhr, hat sich ein Auto auf der K 6500 zwischen Buggenried und Hürrlingen mehrmals überschlagen. Der 23-jährige Fahrer dürfte deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein, so dass er in einer Kurve kurz vor Hürrlingen von der Straße geraten war. Sein Auto überschlug sich mehrere Male. Mit einem Rettungshubschrauber kam der Fahrer in eine Klinik. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt er nicht allzu schwere Verletzungen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Der Kreisstraße war zunächst voll gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

