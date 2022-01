Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Butjadingen - Pedelec-Fahrerin verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 29.01.2022, gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 56-jährige Varelerin die Bahnhofstraße in Butjadingen-Stollham und bog im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Hauptstraße nach links auf die Hauptstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 72-jährigen Fahrerin eines Pedelec, die mit ihrem Fahrrad die vorfahrtberechtigte Hauptstraße in Richtung Ortsmitte befuhr.Die 72-jährige Frau aus der Gemeinde Butjadingen stürzte und verletzte sich leicht. Am Pedelac und dem Pkw entstanden leichte Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell