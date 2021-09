Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verletzte Fahrerin und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall -#polsiwi

Netphen-Deuz (ots)

Am Montagmorgen (06.09.2021) hat ein Verkehrsunfall im Bereich Kälberhof zu einer Verletzten und hohem Sachschaden geführt. Eine 22-jährige Frau wollte mit ihrem PKW nach links zu einem dortigen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah die Netphenerin einen 51-jährigen Mann aus Siegen, der mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei der Kollision verletzte sich die 22-Jährige leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

