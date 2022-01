Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 30.01.2022, 00:40 Uhr, wurden in Harpstedt in der Schulstraße mehrere Personen beobachtet, wie diese versuchten, einen Zigarettenautomaten mittels eines Winkelschleifers zu öffnen. Eine Funkstreifenwagenbesatzung kann vor Ort die Gruppe von fünf männlichen Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 20 Jahren stellen, in der ein Winkelschleifer aufgefunden werden konnte. Am Zigarettenautomat entstand Sachschaden, wobei dieser noch nicht geöffnet werden konnte. Nach der Feststellung der Personalien wurden die Täter aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und ein Strafverfahren eingeleitet.

