Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit einer Leicht verletzten Person in Brake

Delmenhorst (ots)

Brake. Ein 24-jähriger Mann aus dem Emsland befuhr mit einem Fahrzeuggespann die Bundesstraße 212 aus Richtung Nordenham kommend in Richtung Brake. Hinter der Straßenmeisterei Brake wurde der mitgeführte Kfz-Anhänger mit hohem Aufbau und Planenverdeck von starkem Seitenwind erfasst. Der Anhänger wurde durch den starken Wind vom Zugfahrzeug abgerissen und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw einer 28-jährigen Bremerin kollidierte, die die B 212 aus Richtung Brake kommend in Richtung Nordenham befuhr. Durch den Verkehrsunfall wurde die Bremerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Gegen den 24-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, weil er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen ist.

