Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verlaufsbericht zu Versammlungsgeschehen in Nordenham und Brake

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 31. Januar 2022, fanden in Nordenham und Brake erneut Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie statt.

Gegen 18:00 Uhr versammelten sich in Brake rund 30 Personen zu einer angemeldeten Versammlung, um sich im Rahmen eines Aufzuges gegen die aktuellen Corona-Regelungen auszusprechen. Zeitgleich fanden sich in Nordenham circa 20 Personen in Kleinstgruppen zusammen, um sich ebenfalls gegen die aktuellen Corona-Regelungen auszusprechen. Eine zusammengehörige Gruppe war hier jedoch nicht erkennbar.

Während der Versammlungsabläufe konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Die Versammlung in Brake war gegen 18:50 Uhr beendet. Gegen 19:15 Uhr konnten auch in Nordenham keine Kleinstgruppen mehr festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell